To nie jest zwykły polski kryminał. "Matka" już na Polsat Box Go

"Matka" właśnie zadebiutowała na Polsat Box Go. Od tego serialu się nie oderwiecie. Gwarantuje to nazwisko pomysłodawcy produkcji i jej scenarzysty wiodącego - Igora Brejdyganta. Autor bestsellerowych powieści wielokrotnie udowodnił, że jak nikt inny potrafi przykuć widzów do ekranu. To on przecież maczał palce w "Rysie", "Układzie", "Ultraviolecie", czy "Szadzi".



Najnowszy projekt Brejdyganta to opowieść o dziennikarce, która próbuje pogodzić się z samobójstwem 12-letniego syna. Wraz z rodziną postanawia ona wyjechać do Holandii, aby rozpocząć życie na nowo. I wtedy kontaktuje się z nią bohater jednego z jej dawnych reportaży, odsiadujący wyrok za morderstwo. Prosi ją, aby ponownie przyjrzała się jego sprawie. Kiedy to robi, odkrywa nowe informacje dotyczące śmierci swojego dziecka.