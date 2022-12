Właśnie dostaliśmy najlepszy polski serial Netfliksa. Bawiłem się na nim przednio

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Pewnego razu na krajowej jedynce" Grzegorza Jaroszuka i Jakuba Piątka przedstawia nam grupę niepowiązanych ze sobą bohaterek i bohaterów, których połączył, jak to zwykle bywa, przypadek. Leon (Juliusz Chrząstowski) to wdowiec-alkoholik, który właśnie wiezie swoją nastoletnią i sprawiającą problemy wychowawcze córkę (Maja Wolska) do Czech, by poddać ją zabiegowi aborcji. Klara (Anna Ilczuk) właśnie zerwała zaręczyny z szujowatym partnerem, a Wojtek (Michał Sikorski) wmówił dziewczynie, że jest ghostwriterem gwiazd - teraz chce wyznać jej prawdę i podkreślić, że jego uczucia są szczere.



Cała czwórka wyrusza razem do Cieszyna - Leon zgarnia Wojtka i Klarę na zasadzie wspólnej, odpłatnej podróży (BlaBlaCar). Niedługo po rozpoczęciu kursu nieznajomi decydują się na postój na stacji benzynowej. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale to właśnie tam dochodzi do, wydawałoby się, niemożliwego incydentu: nasi podróżnicy przez pomyłkę odjeżdżają samochodem pewnego złodzieja. W aucie znajdują m.in. broń palną i torbę z pieniędzmi. Tymczasem przypadkowo obrabowany mężczyzna rusza za nimi w pościg.