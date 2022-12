Co nowego na Netfliksie? Serwis dodał aż dwa mroczne tytuły science fiction

Piąta już adaptacja książki D. H. Lawrence’a o tym samym tytule. Dzieło, które po raz pierwszy wydane zostało przeszło sto lat temu, opowiada historię Lady Chatterley, żony sparaliżowanego od pasa w dół Sir Clifforda Chatterley’a, która wdaje się w romans z Oliverem Mellorsem – gajowym z wiejskiej posiadłości małżeństwa.



Jeśli nie zachęca was fabuła, a jesteście fanami serialu "The Crown", to warto obejrzeć ten film chociażby dla samej Emmy Corrin, która w czwartym sezonie wcieliła się w księżniczkę Dianę.