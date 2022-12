Netflix kasuje serial grozy po pierwszym sezonie. Tym razem nie poszło o "niezadowalające wyniki"

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



W tym roku Netflix zdążył już skasować mnóstwo seriali. W pierwszych dwóch kwartałach było to pokłosiem utraty subksrybentów. Potem platforma jednak się odkuła. I to z nawiązką. Nic to jednak nie zmieniło, bo chwilę potem okazało się, że nie zobaczymy 3. sezonu "Przeznaczenia: Sagi Winx" i kontynuacji dwóch innych produkcji. Powód? Oczywiście, niezadowalająca popularność.



Teraz okazuje się, że nie zobaczymy również 2. sezonu "Klubu Północnego", ale problemem nie są w tym wypadku słabe wyniki horroru od Mike'a Flanagana. Serial nie był co prawda wielkim hitem, ale nie ma się też czego wstydzić. Co więc zaważyło na decyzji o jego skasowaniu?