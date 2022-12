Gonciarz pojechał po Starachowicach. Wkurzył tym mieszkańców

Jak wszystkie tego typu filmy, ten również nieco razi sztucznością. Oczywiście, nie jest to sztuczność pozbawiona klasy - nie ma tu wrogości, jest humor i sympatia. Prezydent Marek Materek z uśmiechem zaproponował Gonciarzowi, że osobiście oprowadzi go po Starachowicach w dowolnym możliwym terminie. Prawdę powiedziawszy, na miejscu Gonciarza przyjąłbym zaproszenie i nagrał jeszcze jeden film - w moim odczuciu byłoby to najzwyczajniej w świecie eleganckie i odpowiednie. Pokazałoby, że youtuber nie jest niewolnikiem hipstersko-wielkomiejskiej perspektywy wyższości. Na razie jednak nie wiadomo, czy w jakikolwiek sposób odniesie się do publikacji.