Trwa afera Arturem Rojkiem. Muzyk tłumaczy się z poważnych zarzutów

Tymczasem w konsekwencji zaniechań Łukasza, jako producenta wykonawczego festiwalu, nie mogliśmy zrealizować wydarzenia w pierwotnie uzgodnionym z miastem Łódź terminie. Łukasz Minta przyznał to osobiście podczas weryfikacji stanu przygotowań do imprezy, przeprowadzonej w obecności przedstawicieli Łódzkiego Centrum Wydarzeń na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wydarzenia. Wówczas, nie mając innego wyjścia, wraz z przedstawicielami miasta, podjęliśmy trudną decyzję o przełożeniu festiwalu i współpracy z nowym podwykonawcą. Pozwoliło nam to na uratowanie ważnej dla nas i miasta inicjatywy i jej organizację w późniejszym – październikowym – terminie. Poza kosztami, naraziło to nas wszystkich w zespole na ogromny stres, bo nie jest to przyjęty przez nas model działania

czytamy w oświadczeniu.