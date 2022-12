Serial "Pierścienie Władzy" właśnie stracił jeden ze swoich największych atutów

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Szum wokół serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" Amazona zdążył już ucichnąć - nie trzeba było jednak wiele czasu, by do sieci zaczęły spływać pierwsze informacje dotyczące 2. sezonu. Do obsady dołączyli Gabriel Akuwudike ("Ridley Road"), Yasen Zates Atour ("Wiedźmin"), Ben Daniels ("The Crown"), Nia Towle ("Perswazje"), Nicholas Woodeson ("Rzym") oraz Amelia Kenworthy - niestety, na tę chwilę nie wiadomo, w kogo się wcielą. Sprawa ma się inaczej w przypadku ostatniego nazwiska - rzecz w tym, że ujawnienie tej roli może być dla wielu widzów sporym rozczarowaniem. Znany m.in. z "Peaky Blinders" Sam Hazeldine wcieli się w... Adara.