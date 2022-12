Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Niedługo przed premierą serialu "Willow" na Disney+ postanowiłem odświeżyć sobie oryginał - nie mam pewności, ale wydaje mi się, że ostatni raz widziałem go przynajmniej 15 lat temu. Okazało się, że pamiętam go znacznie gorzej, niż mi się wydawało - i to mimo licznych seansów w dzieciństwie. Pierwszym minutom towarzyszyła obawa, która nawiedza mnie zawsze przy takich powrotach po latach - że źle się zestarzało; że wcale nie jest takie fajne, jak zapamiętałem; że to wszystko to tylko nostalgia, którą teraz zamorduje rozczarowanie. To bardzo nieprzyjemne przeżycie, z którym zmierzyłem się wielokrotnie.



Miło było stwierdzić, że film Rona Howarda z 1988 roku wciąż sprawia mi sporo frajdy - a zwłaszcza jego druga połowa i ten absolutnie szalony finał. Oczywiście, teraz - bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości - jestem świadom wad tej produkcji, mogąc przefiltrować obraz przez soczewki kinowych doświadczeń. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że scenariusz to w większości dość trywialna baśń pełna wyświechtanych przygodówkowych tropów. Że początek przynudza. I tak dalej.



Z drugiej strony - jakże wspaniale tę baśń opowiedziano! Jak uniwersalny w zakresie wieku odbiorcy okazuje się pokaz! Jak poruszająca muzyka mu towarzyszy! Jak dziwnie żywy wydaje się ten przedstawiony przy pomocy skromnych ówczesnych środków świat! Jak fascynujące istoty go zamieszkują! Serio, oryginalny "Willow" to wciąż kawał fajnej zabawy dla widza w każdym wieku. Oczywiście, jest też szansa, że mimo wszystko nostalgia okazała się zbyt potężna i wcale nie podchodzę do tego filmu z takim dystansem, jak mi się wydaje. Ale nie szkodzi. Bo niezależnie od tego, jego kontynuacja - czyli serial Disney+ - okazała się wspaniałym, odpowiednio zaktualizowanym, ale niepozbawionym ducha pierwowzoru powrotem do tego świata.