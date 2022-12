Inna z kolei dodała, że Joanna Krupa widzi w Michalinie swoje odbicie i to dlatego jest nią zafascynowana. Sorry Dżoanka, ale w Michalince widzisz swoje odbicie i totalnie straciłaś obiektywizm… „najlepsza modelka z wszystkich edycji”?! Podbudowałaś swoje ego, dając jej szansę, którą kiedyś gdzieś nie dano tobie? - czytamy pod jednym z najnowszych wideo na instagramowym profilu "Top Model". Fani i fanki modowego show TVN bez ogródek dodają, że po prostu zawiedli się na programie, a przepychanie do finału faworytki jurorki jest po prostu bardzo nie w porządku w stosunku do pozostałych uczestników. Zawiodłam się na tym programie. Przepychanie swojej ulubienicy, która co rusz sobie nie radziła i była zagrożona. Mam nadzieję, że głosowanie do finału będzie sprawiedliwe bez oszustw - piszą rozżaleni widzowie.