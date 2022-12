Filmy ze "Spider-Manem" znikają z HBO Max. 60 tytułów obejrzysz tylko do końca grudnia

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Gdzie w streamingu oglądać "Spider-Many"? Odpowiedzią, która sama się nasuwa, jest Disney+. Jeśli jednak mówimy o filmach kinowych, to HBO Max również ma je w swojej ofercie. W dodatku posiada niedostępną na platformie Myszki Miki najnowszą odsłonę przygód Człowieka Pająka - "Bez drogi do domu".



Użytkownicy HBO Max już niedługo będą mogli cieszyć się pokaźną biblioteką filmów ze Spider-Manem. Lwia ich część zniknie bowiem do Nowego Roku. Można je oglądać na platformie tylko do końca grudnia. Czas na maraton?