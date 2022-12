Mamy nowego króla telewizji. Ten serial zebrał więcej widzów niż "Ród smoka"

Czemu "Tulsa King" osiągnął taki sukces? To całkiem proste. Jest to bowiem serial gangsterski, w którym mafiozo po wyjściu z więzienia trafia do tytułowej Tulsy, gdzie postanawia założyć własną organizację przestępczą. Sama fabuła brzmi obiecująco, a dodajmy do tego, że twórcą serialu jest Taylor Sheridan ("Yellowstone") i w główną rolę wciela się Sylvester Stallone.



Na ten moment w Polsce nie można legalnie obejrzeć "Tulsa King".