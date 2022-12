Wygląda, jak najprzyjemniejsza profesja pod słońcem. Czy petsitting ma w ogóle złe strony?

Miałam taką jedną niemiłą sytuację, gdy podawałam opiekunowi zwierzaka swój adres, ale powiedziałam, żeby zaparkował gdzieś w pobliżu, bo są roboty drogowe i nie znajdzie parkingu. Cały czas do mnie wydzwaniał i miałam wrażenie, jakby nie rozumiał o co mi chodzi, mimo że powtarzałam to już naprawdę dużo razy. Skończyło się tak, że zasugerował mi, że jestem oszustką, bo nie potrafię podać swojego adresu. Tak jak mówiłam, podałam go, tylko prosiłam żeby gdzie indziej zaparkował. Bardzo mnie też irytuje fakt, że niektórzy posiadacze zwierząt, nie mają żadnej świadomości tego, że psa trzeba wychować. Męczące bywa to ciągłe szarpanie się z nim na spacerach, lub kiedy zupełnie nie słucha się w domu. To zdarza się naprawdę często i aż mnie to przeraża -

podsumowuje Zuza.