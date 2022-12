Gdy jeszcze biegałem co dzień do szkoły, smartfony jeszcze de facto nie istniały powszechnie, a nauczyciele stawiali na zapamiętywanie faktów i wtłaczanie nam do głów encyklopedii. To powinno się wreszcie zmienić, skoro dziś często znacznie istotniejsza jest wiedza na temat tego, gdzie szukać informacji, niż sama zapamiętana informacja (zwykle bez kontekstu).