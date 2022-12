Nie Batman, nie Thor, tylko Tomasz Karolak. Na te filmy Polacy najchętniej chodzili do kina

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Oto dlaczego czekają nas kolejne części "Listów do M.". Jakiś czas temu do kin zawitała piąta odsłona polskiej serii filmów świątecznych, a widzowie dosłownie się na nią rzucili. To ona od kilku tygodni rządzi w rodzimym box offisie. Oficjalnie stała się już największym przebojem roku w polskich kinach.



"Listy do M. 5" przegoniły wysokobudżetowe widowiska z Hollywood pokroju "Thor: Miłość i grom", "Batman" czy "Doktor Strange w multiwersum obłędu". Ten ostatni wymieniony tytuł w polskich kinach zebrał łącznie nieco ponad milion widzów. Do dnia dzisiejszego najnowszą odsłonę rodzimych komedii świątecznych obejrzało natomiast 1,112 mln osób. Zestawienie największych hitów 2022 roku w naszych kinach prezentuje się więc następująco: