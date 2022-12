Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Invisible Challenge na TikToku polega na nagraniu samego lub samej siebie bez ubrań, ale z aktywnym filtrem "Invisible Body". Za jego sprawą widoczny jest jedynie kontur sylwetki, a ciało pozostaje ukryte. Teraz firma Checkmarx poinformowała, że cyberprzestępcy wprowadzili do tiktokowego obiegu własne materiały zawierające linki do oprogramowania "unfilter" - z założenia ma on usuwać filtry apki i odsłaniać nagie ciało. Jak można się spodziewać, chętnych na takie "rozbrojenie" nagrania z filtra osób nie brakuje. Rzecz w tym, że w rzeczywistości jest to malware wykradający dane internautów.