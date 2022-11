Netflix z RiGCz-em. Chce płacić polskim twórcom poszkodowanym przez prawo

Do tej pory, nawet mimo dużej popularności polskich filmów czy seriali na Netfliksie, aktorzy i filmowcy nie mogli liczyć na tantiemy. A wszystko za sprawą polskich przepisów, których nie dostosowaliśmy do tych unijnych. Teraz ma się to zmienić: streamingowy gigant wprowadza pilotażowo nowy system dodatkowych wynagrodzeń w Polsce!