Polski zespół Kat sugeruje, że Metallica splagiatowała ich numer. No, nie wydaje mi się

Tymczasem kawałek zdążyli też już przesłuchać członkowie polskiej grupy Kat. Piotr Luczyk, założyciel bandu, dosłuchał się w "Lux Aeternie" podobieństw do swoich "Nocy Szatana". To debiutancki kawałek z 1984 roku, który dużo później doczekał się anglojęzycznej wersji ("Satan's Night" możemy usłyszeć na "The Last Convoy" z 2020 roku).



Luczyk opublikował na YouTube specjalne nagranie porównawcze. Nie wiem, czy to tylko dziwny dowcip, czy chłopaki tak serio - jeśli to drugie, to mogę tylko powiedzieć, że tego typu podobieństwa pojawiały się (i dalej pojawiają) w gatunku na przestrzeni dekad nadzwyczaj często. Starzy wyjadacze powinni zdawać sobie z tego sprawę.



Porównania możecie posłuchać tutaj: