Dziennikarz Trójki radzi na Tik Toku, jak postępować z kobietami. To jest gorsze, niż myślicie

Zresztą gdyby przybliżyć sylwetkę Ciechańskiego, znalazłoby się kilka osobliwych wypowiedzi tego dziennikarza. Gdy w 2020 roku po "dobrej zmianie" dołączył do radiowej Trójki, podkreślił, że przyszedł tu żuć gumę i orać konkurencję. I właśnie skończyła mi się guma". Jeśli to zdanie słyszeli słuchacze dawnej, dobrej Trójki, to chyba za głowę się łapali. Z kolei kiedyś jeden ze słuchaczy zapytał Ciechańskiego, co ten myśli na temat legendarnej listy przebojów Trójki. Odpowiedź Łukasza pokazuje poziom ignorancji level hard. Nic nie myślę, bo nigdy w życiu tego nie słuchałem. Tak samo, jak nigdy w życiu nie słuchałem radiowej Trójki. Nie czułem takiej potrzeby. Ilekroć to włączałem, to mnie to po prostu nudziło. Nic nie myślę na temat Trójki. Trzeba to zaorać - powiedział.