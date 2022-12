Harry Potter niedługo będzie wam wyskakiwał z lodówki. Mają być nowe filmy, serial, a teraz jeszcze program

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Szef Warner Bros. Discovery nie kłamał, kiedy mówił, że wytwórnia chce eksploatować swoje największe franczyzy. Tak DC, jak i Harry Potter są teraz oczkiem w głowie firmy. W przypadku tej drugiej ostatnio co chwilę dostajemy jakieś doniesienia na temat planowanych projektów.



Pojawiły się już informacje, że HBO Max myśli o realizacji serialu fabularnego w świecie Harry'ego Pottera, a szef wytwórni ma naciskać na realizację filmu kinowego na podstawie "Przeklętego dziecka". To jednak nie koniec. Bo teraz mówi się jeszcze o programie telewizyjnym.