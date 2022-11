James McAvoy opowiedział o swoim rozczarowaniu serią X-Men. Trudno nie przyznać mu racji

Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że owszem - i najpewniej zobaczymy go jeszcze w jakimś cameo. W końcu Saga Multiwersum ma, według pogłosek, zmierzać do wielkiej kulminacji w "Secret Wars" - pękającej w szwach od powrotów aktorek i aktorów, portretujących herosów Marvela w ostatnich dekadach. Skoro Feige znalazł już pretekst, by raz jeszcze przywrócić Patricka Stewarta do swojej dawnej roli, to czemu nie miałby zrobić tego samego z McAvoyem?



Tymczasem sam aktor - bez zaskoczeń - raczej nie ma fanom nic do wyznania w tej kwestii. Trudno jednak brać jego słowa za pewnik, skoro, jak wiemy, kontrakty nieraz zmuszają arytystów do ściemniania. A zresztą: nawet jeśli dotychczas nikt jeszcze się do McAvoya w tej sprawie nie odezwał, wcale nie oznacza, że nie zrobi tego wkrótce.