Ortega to najlepsza Wednesday - nie ma tu o czym dyskutować. A o co chodzi z Rączką?

Rączka (w Polsce nazywana również Rąsią, tymczasem w oryginale - The Thing) pierwotnie wymyślona została jako cała istota, która jest zbyt okropna, by pokazywać się w całości. Jedyną jej znośną częścią ciała była właśnie ludzka dłoń; w ten sposób zaprezentowano ją w serialu z 1964 roku. Dopiero na początku lat 90. zmieniono ją na "zwykłą" bezcielesną rękę, a kolejne produkcje podtrzymywały tę wersję.



Oryginalny "Thing" został stworzony przez Charlesa Addamsa, czyli artystę tworzącego ilustracje i komiksy z upiorną rodzinką dla "The New Yorkera", począwszy od lat 30. XX wieku. Sitcom z lat 60. sugeruje, że Rąsia służył Addamsom odkąd Gomez był dzieckiem - może zatem wywodzić się z linii służących, jeśli weźmiemy pod uwagę portret jego rodziców przedstawiający dwie ręce.



Obecnie Rączka pokazywany jest jako maskotka domu i pomocnik. Co ciekawe, Tim Burton w serialu "Wednesday" porusza temat jego "przeszłości". Gdy Enid pyta tytułowej bohaterki, co stało się z resztą ciała, ta odpowiada, że jest to jedna z najstarszych tajemnic jej rodziny. Ten wątek może stać się istotny w kolejnych sezonach.