"Rolnik szuka żony" traci widzów. Dlaczego?

W obecnej, 9. edycji był to 28-letni Mateusz, który w programie nie znalazł swojej wybranki. Bohater "Rolnika" podpadł też widzom, a to za sprawą osobliwych oczekiwań wobec kandydatek. W jednym z odcinków podkreślił, że dostaje od dziewczyn "za mało kontaktu fizycznego", a "sama rozmowa to nie wszystko". Zresztą wszystkie trzy dziewczyny Mateusz odesłał z kwitkiem do domu. Między nimi było pełno nieporozumień, niedopowiedzeń i nawet oskarżeń, jakoby kandydatki były ze sobą w zmowie przeciwko rolnikowi. Na razie nie wiadomo, czy powstanie kolejna edycja "Rolnika". Póki co TVP nie ogłosiła castingów do programu.