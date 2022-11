Zapraszał prezydenta do swojej kawalerki, teraz mówią, że się odkleił. Co się stało z Jakóbiakiem?

Mam pewną cechę, która przez innych może być odebrana jako mitomania, ale ja uważam, że to zaleta, a mianowicie nie widzę ograniczeń. Dla mnie nie ma granic pomysłowości. Kreatywność to moje drugie imię - opowiadał w rozmowie z "Galą". W międzyczasie jeździł też po Polsce i prowadził coachowe szkolenia i wykłady motywacyjne pod nazwą "Znajdź siłę". Wydawać by się mogło, że wszystko układa się w jego karierze pomyślnie. Do czasu, gdy w 2017 roku zrobił swoich fanów w "bambuko". Najpierw zdradził, że wystąpi u Ellen DeGeneres w jej słynnym programie "The Ellen DeGeneres Show". Byłoby to nie lada wyróżnienie, w końcu DeGeneres to słynna amerykańska scenarzystka, aktorka i laureatka nagrody Emmy. Później szybko wyszło na jaw, że to zwyczajnie kłamstwo i oszustwo, gdyż cała akcja została sfingowana. Niby wywiad z Jakóbiakiem przeprowadziła sobowtórka Ellen w skopiowanym studiu. Cała sprawa odbiła się szerokim echem w mediach i stała się obiektem drwin i wielu żartów internautów. Sam zainteresowany tłumaczył, że cała akcja była pewną... wizualizacją, która miała mu pomóc w odniesieniu zagranicznego sukcesu.