Nowi "Strażnicy Galaktyki" są świetni. Disney+ powinien robić więcej takich filmów

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Nowi "Strażnicy Galaktyki" w miniony piątek zagościli na Disney+. Od czasu ich premiery fani MCU analizują wpływ filmu na całe uniwersum, zachodzą w głowę, gdzie na osi czasu można go umieścić i jak zmienia chronologiczną kolejność oglądania dotychczasowych tytułów Marvela. Rzeczywiście może to być niezła zagwozdka, o czym poświadczy już pobieżne spojrzenie na Groota, który jest tu o wiele większy, niż kiedy widzieliśmy go poprzednio ("Thor: Miłość i grom"). Takich smaczków jest tu całkiem sporo. Niech was to jednak nie przeraża.



Nie ma najmniejszego powodu, aby sprowadzać nowych "Strażników Galaktyki" do ciekawostki dla fanów MCU. Znani nam superbohaterowie pojawiają się na ekranie, aby wprowadzić nas w świąteczny nastrój. Oczywiście, w charakterystycznym dla siebie stylu. Zapomnijcie więc o infantylnej otoczce romcomów Hallmarka. Tutaj leją się hektolitry alkoholu, bohaterowie zachowują się jak małe dzieci, a do tego z głośników dobiegają nas piosenki, które natychmiast należy uznać, za klasykę świątecznego rocka. Kiedy tylko - na samym początku - usłyszycie I Don't Know What Christmas Is, będziecie chcieli, aby puszczano go w radiu zamiast Last Christmas.