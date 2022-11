"Rodzina Addamsów" mieszka w Sopocie. Nowa wersja słynnego musicalu jest naprawdę dobra

W miniony weekend przedstawienie zagrane zostało po raz trzeci w malutkich przestrzeniach sopockiego teatru Atelier. Reżyserii podjęła się dyrektor teatru Baabus Musicalis - Jagoda Kościk. Udało się jej zdobyć licencję na wystawienie broadwayowskiego spektaklu i razem z trzydziestką dzieciaków rozpoczęła przygotowania do musicalu. Trzeba przyznać, że wyszło naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę to, że do teatru może dołączyć każde dziecko, które chce współtworzyć spektakl. Teatr nie prowadzi wcześniej żadnych przesłuchań. Dobierając rolę do maluszka, reżyserka starała się brać pod uwagę jego charakter, temperament czy możliwości dziecka. W musicalu pojawiły się na scenie dzieci od 5 do 16 lat. Zastanawiałam się, w jaki sposób Kościk przedstawi maluchom historię "Addamsów", która jest przecież makabreską. Choć oczywiście niektóre kostiumy dzieciaków, poszczególne dialogi czy dekoracja na scenie nawiązywała do mroku, było go jednak bardzo mało. Jagoda Kościk skupiła się w przedstawieniu przede wszystkim na wartościach rodzinnych, przekazując najmłodszym, że co by się nie działo, zawsze możemy liczyć na wsparcie najbliższych. W dorosłym życiu nie zawsze tak jest, lecz reżyserka chce wpajać dzieciakom takie właśnie wartości i trzeba przyznać, że udało się jej to zrobić.