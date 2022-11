"Pacjent" to film słaby - co do tego nie ma wątpliwości. Nie polecam do oglądania w wolny wieczór, ale jeśli szukacie czegoś, co będzie grało w tle przy sprzątaniu, czy innych codziennych czynnościach, to się sprawdzi. Wskazane jest tu bowiem oglądanie jednym okiem. Tylko wtedy się nie cierpi.



"Pacjent" jest dostępny na platformie Netflix.