Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Netflix znów usuwa filmy i seriale! To ostatni dzwonek, by nadrobić kilka najciekawszych pozycji. Zdecydowanie warto przyjrzeć się liście produkcji, które w grudniu znikną z platformy - jest tam całkiem sporo mocnych rzeczy, z którymi warto się zapoznać. Poniżej wyłonię kilka - moim zdaniem - najbardziej godnych uwagi, a w ostatniej części tekstu znajdziecie kompletny spis tytułów, z którymi wkrótce subskrybenci Netfliksa będą musieli się pożegnać.