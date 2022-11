"Goncharov" to "najlepszy projekt Martina Scorsesego", ale nigdy go nie obejrzysz

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



W ostatnich dniach w social mediach można było zauważyć wzmożoną liczbę odniesień do filmu pod tytułem "Goncharov". Mówi się, że ta zapomniana, mało popularna produkcja Martina Scorsesego z 1973 roku to najlepszy film o mafii. Tytułowy bohater - w tej roli Robert De Niro - jest byłym właścicielem dyskoteki, który po upadku ZSRR jedzie do Neapolu, by zostać szefem mafii.



Ta opowieść ma ponoć wszystko, co cenią sobie fani klasyki gatunku - brutalne morderstwa, miłosny trójkąt, dramatyczny finał, mistrzowski soundtrack oraz fenomenalną obsadę (poza De Niro są w niej m.in. Al Pacino, Harvey Keitel, Gene Hackman oraz Cybill Shepherd). Hit doceniono tak bardzo, że trafił nawet do Criterion Collection! A fakt, że ten film tak naprawdę nie istnieje, w niczym nie przeszkadza.