Oprócz tego w sprzedaży są też "The Walking Dead: Survival Instinct" z Darylem i Merlem na okładce, "Overkill's The Walking Dead" i "The Walking Dead: Saints & Sinners" dostępne wyłącznie na goglach VR. Na urządzeniach mobilnych wydano z kolei takie tytuły jak "The Walking Dead: Survivors", "The Walking Dead: Road to Survival", "The Walking Dead: No Man's Land" oraz podobne do "Pokemon GO" geolokalizacyjne "The Walking Dead: Our World".