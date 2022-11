Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia został jeszcze niemal miesiąc, Disney udostępnił nowy film już teraz. Obejrzałem go naturalnie od razu, ale nieco żałuję, że nie miałem na tyle cierpliwości, by poczekać z seansem aż do wigilii. Obawiałem się spoilerów - ale niepotrzebnie.