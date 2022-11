Natalia Szroeder krytycznie o Kościele katolickim: "Nie lubię go i jestem zła"

Wierzę w Boga - to mi daje bardzo dużo spokoju, ale nie wierzę w instytucję Kościoła, nie lubię Kościoła, jestem zła na instytucję Kościoła i jest mi przykro i smutno w związku z jego działalnością albo brakiem reakcji. Jestem zła, bo wychowałam się w katolickiej rodzinie. Chodziliśmy do kościoła, do momentu aż dorośliśmy

podkreśliła Natalia Szroeder w wywiadzie dla "Wprost".