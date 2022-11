Kurdej-Szatan dogryza Rozenek? Poszło o "Dzień Dobry TVN"

Wydaje się, że tą wypowiedzią 37-letnia aktorka dyskretnie wbiła szpilę Małgorzacie Rozenek, która od jakiegoś czasu współprowadzi "Dzień Dobry TVN" w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim. Niedawno fani w mediach społecznościowych mocno narzekali na Rozenek, wytykając jej brak dziennikarskiego warsztatu, potrzebnego przecież do prowadzenia śniadaniowego programu. Sama Rozenek zapisała się co prawda do logopedy, jednak dla widzów to zdecydowanie za mało.