Na HBO Max wjechał właśnie genialny serial o ikonie popkultury. Musicie go sprawdzić

Pierwszy epizod tej czteroodcinkowej serii biograficznej miał swoją premierę w serwisie w ostatnią środę, 24 listopada - od tej pory co tydzień oferta platformy będzie uzupełniana o kolejne. To zgodna z chronologią kronika imponującej i wyboistej drogi, jaką przebył legendarny O'Neal. Prześledzimy jego wędrówkę do statusu supergwiazdy i kluczowego gracza, który zdobył cztery mistrzostwa NBA, tytuł MVP ligi i zmienił oblicze koszykówki. Zobaczymy również jego życie poza boiskiem, od wychowania w rodzinie wojskowych po najgłębsze relacje osobiste oraz pełną sukcesów karierę w radiu i świecie biznesu.



Bez wątpienia najmocniejszą stroną tego programu jest jego szczerość. Momentami potrafi zaskoczyć elementami jakby niezgodnymi z założeniami scenariusza - autentycznymi, takimi jak napięta relacja między Shaq a trenerem Lakersów, Garym Vittim. Poza tym pokazuje tę ewolucję grzejącego ławkę przerośniętego nastolatka do koszykarskiego herosa bez pompy, przesady, mitologizacji i idiotycznych sugestii, że jeśli czegoś się pragnie, to się to dostanie, o ile tylko poświęci się temu odpowiednio dużo czasu i pracy.



Przede wszystkim jednak za sprawą tego seansu otrzymujemy wgląd w ego tego czempiona - historia budowania marki, osobiste spostrzeżenia i refleksje mówią nam o nim jako o człowieku naprawdę sporo. A bardziej niż to, kogo showman udaje, interesuje mnie to, jak sam siebie postrzega. Polecam sprawdzić.