"Harry Potter" mógł dostać parodię jak "Gwiezdne Wojny". Chciał ją zrobić Weird Al Yankovic

Kiedykolwiek to było, jakąś dekadę, albo dwie temu. Skontaktowałem się z wytwórnią filmową, tylko po to, żeby otrzymać błogosławieństwo. Napisałem: Hej, chciałbym sparodiować Harry'ego Pottera. I wydaje mi się, że oni powiedzieli "nie", albo w ogóle nic nie odpowiedzieli, jedno z dwóch. Kiedy masz do czynienia z franczyzami, jest mnóstwo osób, które mogą powiedzieć ci "nie" i zwykle właśnie to robią.