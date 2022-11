Na Disney+ sypie nowościami. Wśród premier sequele ukochanego filmu świątecznego Polaków

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Mało wam filmów świątecznych? Tylko w tym roku (od początku listopada do końca grudnia) ma się ukazać ich łącznie około 160. Wśród nich są nowości platform VOD. Netflix od jakiegoś czasu atakuje nas komediami romantycznymi w stylu Hallmarka, Apple TV+ pokazało uwspółcześnioną wersję "Opowieści wigilijnej", a Disney+? Ach, Myszka Miki przygotowała coś dla fanów superbohaterów - w serwisie pojawili się już "Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta". A to nie koniec niespodzianek przygotowanych przez usługę na trwający już okres bożonarodzeniowy.



Jeśli ktoś chciał się już wcześniej za pomocą Disney+ wprawić w bożonarodzeniowy nastrój, to z pewnością sprawdził ofertę tytułów świątecznych platformy. Jakaż to musiała być radość, gdy odkrył, że jest tam ukochany przez Polaków "Kevin sam w domu". W dodatku w towarzystwie jednego z dalszych sequeli i dwóch restartów serii. W przyszłym tygodniu mają do nich dołączyć kolejne tytuły należące do franczyzy.