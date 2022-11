Buce bojkotują animację Disneya za homoseksualną postać, a to całkiem przyjemny film

Ledwie agregatory ocen filmowych umożliwiły opcję wystawiania not filmowi Disneya "Dziwny świat", a już czerwoni z nienawiści obrońcy "niewinnych umysłów dzieci" rozpoczęli swój nalot. Niesprawiedliwie zaniżone średnie to coś, co spodziewałem się ujrzeć już w dniu oficjalnej kinowej premiery obrazu - i miałem rację, ale przecież nie trzeba być wybitnym mózgowcem, by przewidzieć taką oczywistość. Disappointed but not surprised.



Jeśli jednak zdecydujecie się zlekceważyć te będące efektem uprzedzeń i niedouczenia akcje oraz zdecydujecie się po prostu cieszyć opowieścią, prawdopodobnie dojdziecie do wniosku, że ten nowy projekt to bardzo przyjemna animacja. Daleka od ideału i głębi najlepszych "bajek" Disneya, ale sympatyczna, ciepła i pouczająca.