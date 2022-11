Wpadka Netfliksa z opisem postaci Dorocińskiego z "Wikingów: Walhalli". Serwis przeprasza Ukrainę

Na wpadkę momentalnie zareagowało ukraińskie Ministerstwo Kultury, zwracając uwagę, że Jarosław był Wielkim Księciem Kijowskim od 1019 roku aż do śmierci. Były to czasy, kiedy Rosja w ogóle nie istniała. We wpisie udostępniono też link do materiału na YouTube pt. "Historia Ukrainy w 15 minut".



Rzecz w tym, że dziedzictwo Rusi Kijowskiej jest przedmiotem trwającego od wielu, wielu lat sporu pomiędzy Ukrainą i Rosją. Ukraińcy, uznając Ruś Kijowską za pierwsze państwo ukraińskie, przypominają, że sama Moskwa (jak i Wielkie Księstwo Moskiewskie) powstały dopiero kilkaset lat później.