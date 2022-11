Joanna Krupa złamała zasady programu. Pierwsza taka sytuacja w "Top Model"

Kocham cię ponad wszystko. Sumienie by mi nie dało spać, jakbym cię wysłała do domu. Po raz pierwszy w historii "Top Model" to ja kogoś przywracam i to jesteś ty. Chcę zobaczyć cię na Fashion Weeku - powiedziała Krupa. Decyzja Joanny Krupy niestety nie spotkała się z aprobatą internautów, którzy dość krytycznie wypowiadali się o jej zachowaniu w mediach społecznościowych. Podkreślali m.in. że to bardzo niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych uczestników i uczestniczek "Top Model".