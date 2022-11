Ponad 60 filmów i seriali zniknie z HBO Max. Czas na maraton "Mission: Impossible"

"Mission: Impossible" dostarcza adrenaliny, "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" straszy. Teraz czas na trochę wytchnienia. "Detektyw małolat" to lekka i pełna humoru opowieść o dorosłym mężczyźnie, który żyje dziecięcymi mrzonkami. W młodości odnosił sukcesy jako detektyw-amator, a kiedy został profesjonalistą... Ech, rozwiązuje same trywialne sprawy. Teraz jednak będzie musiał odkryć: kto zabił. To dla niego szansa, aby udowodnić, ile tak naprawdę znaczy. Czy ją wykorzysta?



Film dostępny na HBO Max tylko do 30 listopada włącznie.