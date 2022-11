Burtona i "Rodzinę Addamsów" biorę w ciemno. Czy Netflix wykorzystał potencjał "Wednesday"?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



To musiał być szok, kiedy widzowie w 1964 roku po raz pierwszy zobaczyli na ekranie "Rodzinę Addamsów". Podczas gdy inne ekranowe pary musiały sypiać z rączkami na kołderkach na osobnych łóżkach, Gomez i Morticia obnosili się swoją zażyłością. Dzieci rozrabiały jak żadne inne, ale nie czekały na nie kary i pobłażliwe spojrzenia, tylko pochwały i zachęty do dalszych makabrycznych działań. Socjalizacja? Jaka socjalizacja, skoro wszyscy bali się głównych bohaterów i kombinowali, jak tu się ich pozbyć ze swojej homogenicznej społeczności. W ten właśnie sposób do obowiązującej mitologii przedmieść wprowadzono poetykę gotyku.



To zabawne, bo styl Tima Burtona zwykło się określać mianem "gotyckich przedmieść" ("gothic suburbia"). W końcu taki "Edward Nożycoręki" to nowa wersja "Frankensteina", gdzie prawdziwym potworem nie jest wcale monstrum, a społeczeństwo. Jego filmy to pochwała indywidualizmu i dziwności podszyta gotycką estetyką. Dlatego właśnie "Rodzina Addamsów" od dawna wydawała się idealnym projektem dla reżysera. To wręcz zastanawiające, czemu musiał tyle czekać, aż ktoś wreszcie pozwoli mu sprobować swoich sił w produkcji osadzonej w tym uniwersum.