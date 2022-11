Lubicie hiszpańskie filmy i seriale Netfliksa? Mam dla was dobrą wiadomość

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Dom z papieru", "Szkoła dla elity", "Sky Rojo" - to tylko kilka hiszpańskich projektów Netfliksa. Użytkownicy platformy z całego świata uwielbiają hiszpańskie tytuły, a serwis jest zdeterminowany, aby wyeksploatować tę popularność do cna. Dlatego powiększa swój kampus produkcyjny w Madrycie i obiecuje mnóstwo nowych filmów i seriali.



30 - tyle hiszpańskojęzycznych filmów, seriali i dokumentów Netflix ma zaklepać tylko do końca tego roku. Tak zapewniała dyrektor od hiszpańskich i portugalskich seriali Veronica Fernandez podczas otwarcia rozszerzonego centrum produkcyjnego Tres Cantos.