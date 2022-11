Sablewska nie ubiera, lecz przebiera kobiety. I to jest problem w jej programie

Jej słowa potwierdziły też fanki programu, które stwierdziły, że metamorfoza pani Jolanty wypadła fatalnie, dodatkowo tylko dodając jej lat i kilogramów. Podobnie jest z innymi bohaterkami. W niedawnym odcinku "10 lat młodsza w 10 dni" gościły dwie kobiety: 45-letnia Monika i 52-letnia Agnieszka. Mimo że kobiety były zadowolone ze swojej przemiany, to widzowie skrytykowali każdy element metamorfozy. Fanki zarzucały Mai, że ta nie potrafi dobrze dobrać kreacji do wieku i figur uczestniczek, nie ma kompletnie pomysłu na stylizację, a sukienki prezentowane na bohaterkach są po prostu "na jedno kopyto". Szaty jak z antycznej tragedii tylko na wysoki połysk. Wszystkie odcięte pod biustem niezależnie od sylwetki pań poddawanych metamorfozie plus pantofelki kopciuszka, Dlaczego Maja nie założy tych ohydnych sukienek? Boże, co ona robi z tych kobiet! Kolejna beznadziejna metamorfoza. Znowu sukienka na to samo kopyto i znowu buty w szpic zapinane w kostce, Stylizacje bez pomysłu, a sukienki przeczą wszelkim zasadom skromnej elegancji i te buciki? Naprawdę na rynku jest dużo ciekawszy wybór, no chyba, że ma intrygować? krytykowały internautki w mediach społecznościowych.