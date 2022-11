Janusz Waluś wychodzi na wolność. Internet w ryk: radość miesza się z wrogością

Janusz Waluś wyjdzie na wolność w listopadzie 2022 roku po blisko 30 latach odsiadki. 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił Chrisa Haniego, lidera partii Afrykański Kongres Narodowy, przed jego domem w Boksburgu obok Pretorii. Waluś, jako ówczesny przedstawiciel skrajnej rasistowskiej prawicy i terrorystycznej, neonazistowskiej organizacji Afrikaner Weerstandsbeweging (słynącej m.in. ze sprzeciwu wobec nadania praw obywatelskich i wyborczych czarnej większości, zamachów, obrony dyktatorskiego rządu i strzelania do ludności cywilnej), miał też w planach zabójstwo Nelsona Mandeli.



Dokonany przez polskiego imigranta mord na aktywnym przeciwniku apartheidu odbił się szerokim echem w reszcie świata. Rzecz jasna, w w skrajnych narodowych środowiskach Waluś wyrósł na ikonę i prawdziwego bohatera. Teraz, gdy lada dzień ma wyjść na wolność, jego osoba znów budzi wielkie emocje. Temat komentują media i internauci na całym świecie.



Niechętne mu środowiska postrzegają go jako zabójcę i osobę, która wywołała wysokie ryzyko zerwania pokojowych negocjacji w sprawie zniesienia apartheidu oraz podburzenia zantagonizowanego społeczeństwa do wojny rasowej. Z drugiej strony, silnie konserwatywni afrykanerzy twierdzą, że Waluś "uratował ich kraj przed komunistami". Również wielu Polaków widzi w nim herosa.