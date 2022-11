Hole po długiej nieobecności wraca, spotyka swoich nielicznych bliskich i formuje drużynę. "Krwawy księżyc" stawia przy tym Harry'ego niejako w opozycji do policji. Bogacz podejrzany o morderstwo dwóch młodych kobiet, z których jedna została już znaleziona martwa, zatrudnia go do przeprowadzenia prywatnego śledztwa w tej sprawie z nadzieją na to, że oczyści go z zarzutów. Władze patrzą na to niechętnie, ale nie mogą nic na to poradzić.