Nowe zasady Eurowizji będą bardziej korzystne dla Polski. Wyjaśniamy, o co chodzi

Aby w przyszłości uniknąć tego typu skandali, Europejska Unia Nadawców, postanowiła wprowadzić nowy system głosowania, który wejdzie w życie od przyszłego roku. Jak się okazuje, o wynikach półfinałów będą decydować wyłącznie telewidzowie, natomiast jurorzy będą mieli wpływ na nie jedynie w sobotnim koncercie finałowym. Oczywiście sędziowie w dalszym ciągu będą mogli oddawać swoje głosy, natomiast będą użyte jedynie wtedy, gdy na przykład dojdzie do technicznej awarii głosowania widzów w danym kraju. To nie jedyna zmiana, gdyż do głosowania włączone zostaną również kraje, które nie będą brały udziału w Eurowozji.