Canal+ z ofertą dla nerdów. Zamiast sportu filmy i seriale

Trwa Mundial w Katarze, jednak nie wszyscy śledzą sportowe emocje i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Na Black Week CANAL+ przygotował dla tych, którzy niekoniecznie są zainteresowani sportem specjalny promocyjny pakiet. To CANAL+ Seriale i Filmy, który za 29 zł miesięcznie gwarantuje dostęp do tej samej oferty co pakiet podstawowy, lecz z wyłączeniem oferty i kanałów sportowych.