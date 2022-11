Ej "Black Adam", jesteś tanim horrorem? Bo zgłosili cię do Oscarów dla żartu

Stosunek Amerykańskiej Akademii do kina superbohaterskiego do pary z marną jakością "Black Adam" sprawia, że zgłoszenie filmu do wyścigu po Oscary ma taki sam sens, co kampania oscarowa "Terrifiera 2". W przypadku krwawego horroru jest to jednak zabawne, bo pomysłodawcy całej akcji od początku zaznaczają, że robią sobie jaja. W tym wypadku wygląda to zupełnie inaczej.