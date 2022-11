Polski serial HBO nie trafi do HBO Max. Scenariusz do niego napisał Żulczyk

Jak dowiedział się "Presserwis", Warner Bros. Discovery zdecydowało, że ten polski tytuł nie trafi do serwisu HBO. Wszystko wskazuje na to, że "Warszawianka" została przejęta przez Amazon Prime Video lub Netflix (który to, przypomnijmy, w 2019 roku Netflix nabył polską bibliotekę serwisu Showmax). Żadna z platform nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tych doniesień - na całe szczęście możemy raczej założyć, że już wkrótce znajdziemy tę wyczekiwaną produkcję w ofercie jednego z najpopularniejszych VOD.



Za reżyserię serialu odpowiada Jacek Borcuch ("Wszystko, co kocham", "Słodki koniec dnia"). Mówiło się, że produkcja pod pewnymi względami ma przypominać kultowe "Californication". Główny bohater to 40-letni playboy, który uchodzi za miejską legendę, walczy z rzeczywistością i próbuje znaleźć sens własnego istnienia we współczesnym świecie.



Prócz Szyca w serialu mamy zobaczyć również Krystynę Jandę, Jerzego Skolimowskiego, Zofię Wichłacz, Ilonę Ostrowską, Paulinę Gałązkę, Piotra Polaka, Jadwigę Jankowską-Cieślak, Jana Peszka, Martę Ścisłowicz, Mariannę Zydek, Jakuba Wieczorka, Tomasza Włosoka, Agnieszkę Podsiadlik, Maję Pankiewicz i Milenę Goździelę. Jak czytamy w informacji prasowej: