Kocham futbol, to moja pasja, chociaż Bozia nie dała mi takiego talentu, żebym został piłkarzem. Od dziecka słyszałem: „Ostry. Ty to idź na bramkę!”. Jak każdy kibic identyfikuję się z naszą reprezentacją, przeżywając jej zwycięstwa i porażki. Trudno nie zauważyć, że piłka to coś więcej niż sport. Jak kiedyś ktoś powiedział, futbol to najważniejsza z tych niby nieważnych rzeczy. Radość, euforia, rozczarowanie czy łzy, ale przede wszystkim poczucie jedności. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w tym uczestniczyć, dorzucając swoją małą, muzyczną cegiełkę. Mam nadzieję, że na mistrzostwach Biało-Czerwoni dostarczą nam dużo radości!