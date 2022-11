Netflix ostro zainwestował w Polsce. Najmocniejsze premiery zostawił na koniec roku

To zawsze duma, gdy polski film lub serial zdobywa popularność na świecie. Ostatnio dzieje się to regularnie dzięki platformie Netflix. 2022 rok zdecydowanie należał w serwisie do rodzimych produkcji. A jakby było wam mało hitów pokroju "Wielkiej wody" czy "Ostatniej wieczerzy" w grudniu w usłudze pojawią się jeszcze trzy premiery prosto z naszego kraju.